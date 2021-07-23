МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — Национальный день спорта — выходной на Токийской фондовой бирже    
1:45 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) -2% 0,3% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь) 21,7% 7,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) -1,3% 0,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 24,6% 9,7% (факт)
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 59 58,4
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 57,8 58,7
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 65,1 64,2
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 57,5 59,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 63,4 62,5
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 59,5 60
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 58,3 59,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 62,2 61,9
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 63,9 62,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 62,4 62
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) -7,2% -2,2%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май) -5,7% -3%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 62,1 62
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 63,7  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 64,6 64,8
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 378  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 479  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 8,0 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 499,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 190,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -4,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 75,4 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -28,8 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -56,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 5,8 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 59,7 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (июль) 5,5% 6,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
  RUB Фосагро — операционные результаты за 2кв/1П2021    
  RUB Распадская — операционные результаты за 2кв2021    