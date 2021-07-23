События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 июля
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — Национальный день спорта — выходной на Токийской фондовой бирже
|1:45
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|-2%
|0,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь)
|21,7%
|7,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|-1,3%
|0,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь)
|24,6%
|9,7% (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|59
|58,4
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|57,8
|58,7
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|65,1
|64,2
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|57,5
|59,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|63,4
|62,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|59,5
|60
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|58,3
|59,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI)
|62,2
|61,9
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|63,9
|62,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|62,4
|62
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|-7,2%
|-2,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-5,7%
|-3%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|62,1
|62
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|63,7
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|64,6
|64,8
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|378
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|479
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|8,0 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|499,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|190,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-4,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|75,4 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-28,8 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-56,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|5,8 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|59,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным макроэкономическим прогнозом (июль)
|5,5%
|6,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /стр. Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|RUB
|Фосагро — операционные результаты за 2кв/1П2021
|RUB
|Распадская — операционные результаты за 2кв2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210723/834279228.html