МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо растет по индексу Мосбиржи на смешанном внешнем фоне и сильнее прибавляет по РТС на фоне стабильного рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль в начале дня умеренно снижается на дешевеющей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск пятницы поднимался на 0,12% — до 3759,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,42%, до 1606,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 3 копейки — до 73,73 рубля, курс евро — на 2 копейки до 86,77 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до 73,73 доллара за баррель.