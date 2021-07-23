МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили пятницу преимущественно снижением индексов на фоне сохранения опасений относительно распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций слабо растет в начале торгов

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,7% — до 3550,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,4%, до 2468,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,4%, до 27321,98 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 0,13%, до 3254,42 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,11% — до 7394,40 пункта. В Японии торги не проводились второй день подряд в связи с выходными днями (в среду японский Nikkei 225 вырос на 0,58% — до 27548 пунктов).

Рост числа случаев коронавируса в азиатском регионе побуждает правительства ужесточать карантинные ограничения, которые могут замедлить деловую активность и свести поездки к минимуму.

По мнению аналитиков Maybank, которое приводит газета Wall Street Journal, опасения по поводу распространения COVID-19, которые могут привести к более жестким и продолжительным ограничениям, грозят оказать давление на настроения рынков и "подорвать импульс восстановления".

В то же время немного сдержать негатив на рынках помогла динамика американских фондовых рынков на закрытии торгов четверга. Все три основных американских индекса выросли в пределах 0,4% на фоне продолжающегося сезона отчетности американских компаний.