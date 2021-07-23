МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на фоне сильных финансовых результатов американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы США растут на внутренних корпоративных новостях

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,37% — до 34944,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27% — до 14724,8 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 4385,9 пункта.

На американских рынках в пятницу наблюдается положительная динамика в разгаре сезона корпоративной отчетности. Сильные финансовые результаты американских компаний способствует оптимизму инвесторов и снижают опасения за восстановление экономики в период ухудшения эпидемиологической ситуации.

Так, перед открытием торгов были опубликованы сильные финансовые результаты нефтесервисной компании Schlumberger, акции которой растут на 1,07%. Ранее, в четверг сервис микроблогов Twitter отчитался за второй квартал, и его показатели превзошли ожидания аналитиков. На этом фоне акции компании на предторгах дорожали более чем на 5%.

"Очень хороший сезон отчетности. Экономические перспективы не такие сильные, как три месяца назад, но дальнейший путь не так уж и негативен, и, безусловно, есть много покупателей," — прокомментировала газете Wall Street Journal главный стратег компании Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).

Между тем рост американских индексов сдерживают статданные по композитному индексу деловой активности (PMI) в стране за июль, показатель снизился до 59,7 пункта против 63,7 пункта месяцем ранее, PMI в сфере услуг опустился до 59,8 пункта против 64,6 пункта в июне, аналитики ожидали 64,8 пункта. При этом, промышленный PMI в июле вырос до 63,1 с 62,1 месяцем ранее.