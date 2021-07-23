Основные фондовые индексы США растут на фоне сильных финансовых результатов американских компаний
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу растут на фоне сильных финансовых результатов американских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,37% — до 34944,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,27% — до 14724,8 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 4385,9 пункта.
На американских рынках в пятницу наблюдается положительная динамика в разгаре сезона корпоративной отчетности. Сильные финансовые результаты американских компаний способствует оптимизму инвесторов и снижают опасения за восстановление экономики в период ухудшения эпидемиологической ситуации.
Так, перед открытием торгов были опубликованы сильные финансовые результаты нефтесервисной компании Schlumberger, акции которой растут на 1,07%. Ранее, в четверг сервис микроблогов Twitter отчитался за второй квартал, и его показатели превзошли ожидания аналитиков. На этом фоне акции компании на предторгах дорожали более чем на 5%.
"Очень хороший сезон отчетности. Экономические перспективы не такие сильные, как три месяца назад, но дальнейший путь не так уж и негативен, и, безусловно, есть много покупателей," — прокомментировала газете Wall Street Journal главный стратег компании Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).
Между тем рост американских индексов сдерживают статданные по композитному индексу деловой активности (PMI) в стране за июль, показатель снизился до 59,7 пункта против 63,7 пункта месяцем ранее, PMI в сфере услуг опустился до 59,8 пункта против 64,6 пункта в июне, аналитики ожидали 64,8 пункта. При этом, промышленный PMI в июле вырос до 63,1 с 62,1 месяцем ранее.
https://1prime.ru/Financial_market/20210723/834285198.html