МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рубль слегка повышается против доллара и евро после ожидаемого решения ЦБ по ключевой ставке. Набиуллина не исключила, что июльское повышение ставки последнее

Стабильная цена нефти и приближение выходных не дают повода для активной игры на российском валютном рынке.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.38 мск снижался на 7 копеек, до 73,63 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 86,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

БОКОВИК

Российская валюта в пятницу незначительно меняется против доллара и евро, стабилизируясь после ожидаемого решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года.

Решение ЦБ стало самым "ястребиным" с декабря 2014 года, когда регулятор экстренно повысил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.

Банк России повысил прогноз по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, а за 2022 год — до 6-7% с 5,3-6,3%. Решение по ключевой ставке направлено на ограничение риска отклонения инфляции от цели и возвращение годового показателя к 4%, указал регулятор.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, отметил ЦБ, повысив прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а по итогам 2022 года — до 4-4,5% с прежних 4%. В дальнейшем регулятор ожидает ее вблизи целевых 4%.

Внешние факторы перед выходными нейтральны. Цена барреля марки Brent снижается на 0,3%, до 73,6 доллара. Котировки нефти не показывают однозначной динамики в ходе дневных торгов, при этом нефть утром коррекционно дешевела после трех дней удорожания. За три предыдущих торговых сессии нефть подорожала на 7,5-8% на фоне склонности трейдеров к риску, ожиданий по восстановлению спроса на сырье и усилий ОПЕК+.

Поддержка курсу российского рубля приходит от приближения пика налогового периода июля (25-28 числа), суммарные выплаты в бюджет в течение которого ожидаются на уровне 2,5 триллиона рублей.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent. Дело не в деньгах. Рубль принял новый вызов от нефти

ПРОГНОЗЫ

Важно, что в пресс-релизе ЦБ РФ нет прямого указания на то, что сохраняется пространство для повышения ставки, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Отмечается повышенное влияние инфляционных факторов, но не более того, добавляет он.

"Из текста исключена формулировка влияния курса рубля на инфляционную динамику. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ставки, состоится 10 сентября", — говорит Кочетков.

Решение Банка России способно оказать поддержку рублю в среднесрочной перспективе, так как высокие ставки в экономике являются фундаментальным фактором укрепления любой валюты, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Кроме того, вероятная пауза в ужесточении монетарной политики ЦБ РФ уже вызвала на этой неделе активный рост ОФЗ, относительно высокая доходность которых может привлечь нерезидентов, что выступит дополнительным драйвером роста рубля", — добавляет он.