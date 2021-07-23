МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером торгуется разнонаправленно к другим основным мировым валютам на фоне опасений по COVID-19, которые поддерживают американскую валюту, и на статданных из США, свидетельствуют данные торгов. Дело не в деньгах. Рубль принял новый вызов от нефти

По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару снижался до 1,1762 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,177 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,54 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,14 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,21%, до 93,01 пункта.

На рынке американской валюты наблюдается разнонаправленная динамика по отношению к другим основным мировым валютам, поскольку инвесторы предпочитают покупать доллар в качестве актива-убежища во времена пандемии коронавируса.

"Мы ожидаем, что неравномерное восстановление экономики после Covid-19 и продолжающееся расхождение между США и большинством крупных экономик с точки зрения перспектив роста и, особенно, инфляционное давление приведут к укреплению доллара", — сказал газете Wall Street Journal экономист Capital Economics Йонас Гольтерманн (Jonas Goltermann).

Валютные инвесторы также обратили определенное внимание на статданные из США. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за июль снизился до 59,7 пункта против 63,7 пункта месяцем ранее, PMI в сфере услуг опустился до 59,8 пункта против 64,6 пункта в июне, аналитики ожидали 64,8 пункта. При этом, промышленный PMI в июле вырос до 63,1 с 62,1 месяцем ранее.