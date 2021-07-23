МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером на укреплении доллара и росте доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно к евро на коронавирусных опасениях

По состоянию на 18.30 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,25%, или на 4,55 доллара — до 1800,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,53% — до 25,247 доллара за унцию.

Цены на золото показывают высокую волатильность на этой неделе. В понедельник котировки упали на волне глобальных распродаж на рынках. Во вторник цены на золото скорректировалась вверх, в среду снова упали. В четверг вновь наблюдался коррекционный рост, а в пятницу цены опять падают.

Давление на котировки оказывает укрепление американской валюты и рост доходности гособлигаций. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 92,94 пункта. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,301% с уровня предыдущего закрытия в 1,267%.

"Нестабильность на других рынках порождает неустойчивость золота… мы по-прежнему считаем, что существуют недооцененные риски снижения текущих цен", — сказал агентству MarketWatch аналитик RBC Capital Markets Кристофер Лоуни (Christopher Louney).

На котировки золота продолжают влиять новости о коронавирусе, экономическая статистика и ожидание новостей с заседания ФРС на следующей неделе, добавил он.