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https://1prime.ru/Financial_market/20210723/834286141.html
Российский рынок акций снизился в пятницу и за неделю
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Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам в пятницу на фоне неуверенной динамики рынка нефти, следует из данных торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 23.07.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам в пятницу на фоне неуверенной динамики рынка нефти, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,53%, до 3734,54 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,24%, до 1595,86 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,95%, РТС — на 0,45%, соответственно.
Рынок нефти снижается на 0,1%, до 73,7 доллара за баррель сорта Brent.