МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам в пятницу на фоне неуверенной динамики рынка нефти, следует из данных торгов. Рубль стабилен перед выходными и после решения Банка России по ставке

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,53%, до 3734,54 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,24%, до 1595,86 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,95%, РТС — на 0,45%, соответственно.

Рынок нефти снижается на 0,1%, до 73,7 доллара за баррель сорта Brent.