МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США уверенно растут в пятницу, а NASDAQ и S&P 500 уже обновили рекорды после недельной передышки, DJIA пока только приближается к своему рекордному значению, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился в пятницу и за неделю

По состоянию на 19.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,56% — до 35017 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76% — до 14797 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 4402,4 пункта.

Минутами ранее NASDAQ достиг 14804,5 пункта, а S&P 500 — 4408,1 пункта, обновив тем самым свои исторические рекорды, установленные на минувшей неделе во вторник и среду, соответственно. DJIA в ходе торгов достигал 35087,92 пункта. Историческим рекордом для индекса является отметка в 35090,01 пункта, которую он установил 16 июля.

Акции IT-компаний дорожают в преддверии публикации финансовых отчетов за второй квартал. Бумаги Facebook дорожают на 6,48%, Microsoft — на 1,1%, Apple — на 0,9%, Alphabet — на 2,63%. Отчеты этих компаний будут опубликованы во вторник и среду следующей недели.

При этом о своих финансовых результатах успели отчитаться Twitter и Intel. Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter Inc. за первое полугодие составила 133,654 миллиона долларов против убытка годом ранее в 1,386 миллиарда долларов. Акции компании дорожают на 4%. Аналогичный показатель Intel в отчетном периоде снизился на 22%, до 8,422 миллиарда долларов. Ценные бумаги компании снижаются в цене на 6%.