МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рубль символически меняется против доллара и евро, переваривая жесткое решение ЦБ и комментарии по денежно-кредитной политике. Банк России вернул ставку на уровень до пандемии

Стабильная цена нефти и приближение выходных не дают повода для активной игры в какую-либо сторону на российском валютном рынке в конце недели, в течение которой валюта РФ, все же преимущественно укреплялась.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.22 мск повышался на 3 копейки, до 73,73 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 86,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Неделей ранее уровни закрытия по доллару и евро составляли 74,07 рубля и 87,49 рубля, соответственно.

БОКОВИК

Российская валюта в пятницу вечером незначительно меняется против доллара и евро, стабилизируясь после ожидаемого большинством экспертов решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года.

Решение ЦБ стало самым "ястребиным" с декабря 2014 года, когда регулятор экстренно повысил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.

Банк России повысил прогноз по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, а за 2022 год — до 6-7% с 5,3-6,3%. Решение по ключевой ставке направлено на ограничение риска отклонения инфляции от цели и возвращение годового показателя к 4%, указал регулятор.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, отметил ЦБ, сигнализируя о сохранении умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

При этом внешние факторы перед выходными нейтральны. Цена барреля марки Brent повышается на 0,3%, до 74 долларов. Котировки нефти не показывают однозначной динамики в ходе торговой сессии пятницы после достаточно волатильной недели в рамках 67,5-74 доллара. Сегодня диапазон колебаний достаточно узкий: 73,3-74 доллара.

Поддержка курсу российского рубля приходит от приближения пика налогового периода июля (25-28 числа), суммарные выплаты в бюджет в течение которого ожидаются на уровне 2,5 триллиона рублей.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent. Нефть готовится завершить волатильную неделю ростом

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон для доллара на будущую неделю — 72,5-75,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 6,5% стало позитивным сигналом для российской валюты и рынка рублевого долга. Общий подъем спроса на рисковые активы в мире, информационное затишье в части геополитики и фактор налогового периода помогают рублю выглядеть сильно. Вместе с тем, дальнейшее движение курса рубля во многом будет зависеть от того, какие сигналы пошлет рынкам Федрезерв США", — добавляет он.

Заседание ФРС США на следующей неделе не преподнесет неприятных сюрпризов рынку, что может умеренно поддержать рисковый аппетит, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Мы ожидаем, что курс доллара на следующей неделе будет колебаться в диапазоне 72,5-74,5 рубля", — оценила она.