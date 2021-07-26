МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.41 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,87% — до 7,3 доллара, "Новатэка" — на 0,55%, до 206,25 доллара, "Лукойла" — на 1,15%, до 86,02 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,76% — до 7,48 доллара, "Газпром нефти" — на 1,91%, до 28,2 доллара. Российский рынок акций с утра снижается на дешевеющей нефти

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,34% — до 33,67 доллара, "Северстали" — на 0,77%, до 23,36 доллара, НЛМК — повышались на 0,84%, до 33,56 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,51% — до 1,24 доллара, Сбербанка — на 0,98%, до 15,87 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,11% — до 88,26 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,74% — до 7,99 доллара. Бумаги "Магнита" опускались на 0,65% — до 13,76 доллара, "Ленты" — росли на 0,69%, до 3,26 доллара.