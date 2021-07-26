МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Государственный музей Эрмитаж в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создаст серию токенизированных произведений из собрания музея, сообщила криптобиржа Binance.

"В рамках первого проекта в этой области музей выпустит ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне", — говорится в сообщении.

По каждой картине создано по два экземпляра NFT: один будет храниться в Эрмитаже, второй – представлен на маркетплейсе Binance, где его можно будет купить на аукционе. Все вырученные от продажи средства переходят в Эрмитаж.

Каждая цифровая копия лично подписана директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Тем самым он создал самостоятельное произведение — с подписью, датой и точным временем подписания. Созданные Эрмитажем NFT-токены будут представлены на выставке NFT-искусства, которая пройдет в музее осенью 2021 года.

В России цифровые валюты не являются законным средством платежа, однако разрешается владеть цифровыми финансовыми активами (к которым относятся и токены). "Юридическая служба Эрмитажа совместно с юридической консалтинговой компанией LFCS разработали модель создания и продажи NFT, которая полностью соответствует российскому законодательству. Таким образом создан важный прецедент, который позволит интегрировать российский рынок в международный оборот NFT", — отмечает Binance. Смартфоны Apple получат ускоренную зарядку

В аукционе смогут принять участие любые пользователи Binance. NFT-маркетплейс Binance будет использовать ту же систему аккаунтов, что и Binance.com. Новым пользователям маркетплейса нужно будет зарегистрироваться на сайте криптобиржи.