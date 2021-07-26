МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций умеренно повышается в понедельник по основным индексам на замедлении снижения нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.52 мск растет на 0,26%, до 3744,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,12%, до 1597,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 9 копеек, до 73,85 рубя, курс евро — на 38 копеек, до 87,18 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,22% — до 73,28 доллара за баррель. Днем нефть уходила к отметке в 72,2 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – расписки "Русагро" (3,2%), акции НМТП (2,09%), бумаги Сбербанка (префы растут на 1,27%, обыкновенные акции – на 1,1%), акции "Новатэка" (0,83%), ОГК-2 (0,77%) и акции "Магнита" (0,76%).

Акции компании "Лента", одного из крупнейших российских ритейлеров, снижаются на 0,75% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие.

Компания "Лента" в первом полугодии 2021 года сократила чистую прибыль по МСФО на 42,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,105 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 16). Аналитики Промсвязьбанка нейтрально оценивают текущую отчетность "Ленты" и ожидают улучшения операционных показателей во втором полугодии. Они рекомендуют "покупать", целевой диапазон на уровне 280 рублей за акцию.

В лидерах снижения – акции "Детского мира" (-1,25%), префы "Татнефти" (-1,09%), акции "Лукойла" (-1,08%), ФСК "ЕЭС" (-1,06%), префы "Башнефти" (-1,02%).

ПРОГНОЗЫ

Сезон корпоративной отчетности на российском рынке активизируется: в среду результаты опубликуют "Яндекс" и "Новатэк", в четверг Сбербанк и Mail.ru Group, в пятницу – ВТБ, напоминает аналитик "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон.

Кроме того, во вторник МВФ опубликует обновленный прогноз по росту мировой экономики, в Китае выйдут данные по прибыли промышленных компаний, в США — индекс уверенности потребителей, добавляет он. Рубль немного снижается к основным резервным валютам

Александр Осин из "Фридом Финанс" до конца дня ожидает повышения котировок российских бумаг. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3695–3745 пунктов, добавляет он.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на круглом уровне 3700 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1564 пункта. В случае ухудшения внешнего фона мы можем уже сегодня проверить на прочность эти уровни", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".