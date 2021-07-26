МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись преимущественно снижением после роста на прошлой торговой неделе в среднем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,05% — до 7024 пунктов, французский CAC 40 вырос на 0,15%, до 6578,6 пункта, немецкий DAX опустился на 0,34%, до 15615,75 пункта.

Европейские фондовые рынки закрылись преимущественно в минусе в рамках коррекции после роста на прошлой неделе, когда оптимизму европейских инвесторов способствовали сильные финансовые результаты за первое полугодие крупнейших европейских и американских компаний.

Инвесторы также обратили внимание на азиатские рынки, которые оказались под давлением властей КНР. Так, по данным СМИ, Китай запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи. Кроме того, власти КНР ограничивают иностранные инвестиции в образовательные платформы.

"Европейские рынки начали неделю в несколько мрачном тоне, особенно на рынках континентальной Европы. Это стало новым результатом довольно драматической сессии в Азии, где введение нового регулятивного давления (в Китае) со стороны центрального правительства оказало дальнейшее давление на акции технологических и образовательных компаний", — сказал газете Wall Street Journal аналитик IG Джошуа Махони (Joshua Mahony).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на данные исследовательского института IFO по деловому климату в Германии. Соответствующий индекс в июле неожиданно опустился до 100,8 пункта при прогнозе в 102,1 пункта. Показатель июня был пересмотрен до 101,7 пункта с первоначальных 101,8 пункта.