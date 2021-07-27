МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США закрылись небольшим ростом

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% — до 3472,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 2412,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1% — до 25956,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,73% — до 3249,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,59% — до 7437,9 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,58% — до 27994,5 пункта.

Ключевые индексы Уолл-Стрит в понедельник закрылись в плюсе. Рост азиатских бирж также обусловлен коррекцией после распродаж понедельника, вызванных новостями о том, что Китай запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам и ограничивает иностранные инвестиции в образовательные платформы.

Рынки также ждут новостей от Федеральной резервной системы США. Очередное заседание американского финансового регулятора пройдет во вторник и среду. Инвесторы традиционно ожидают сигналов по дальнейшей монетарной политике.

Руководитель глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek), которую цитирует агентство Франс Пресс, ожидает, что восстановление экономики замедлится, и ФРС пока сохранит стимулирующие меры.

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