Основные фондовые индексы АТР во вторник преимущественно растут вслед за американскими биржами
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% — до 3472,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 2412,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1% — до 25956,5 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,73% — до 3249,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,59% — до 7437,9 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,58% — до 27994,5 пункта.
Ключевые индексы Уолл-Стрит в понедельник закрылись в плюсе. Рост азиатских бирж также обусловлен коррекцией после распродаж понедельника, вызванных новостями о том, что Китай запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам и ограничивает иностранные инвестиции в образовательные платформы.
Рынки также ждут новостей от Федеральной резервной системы США. Очередное заседание американского финансового регулятора пройдет во вторник и среду. Инвесторы традиционно ожидают сигналов по дальнейшей монетарной политике.
Руководитель глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek), которую цитирует агентство Франс Пресс, ожидает, что восстановление экономики замедлится, и ФРС пока сохранит стимулирующие меры.
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