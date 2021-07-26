МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в понедельник по основным индексам, лидерами роста стал ряд акций банковского сектора, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,42%, до 3750,1 пункта, долларовый индекс РТС — также на 0,42%, до 1602,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.51 снижался на 2 копейки, до 73,74 рубя, курс евро рос на 31 копейку, до 87,11 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% — до 73,14 доллара за баррель. Днем нефть уходила к отметке в 72,2 доллара за баррель.

"В понедельник российские индексы завершили торговую сессию умеренным ростом. Основным локомотивом для положительной динамики стал банковский сектор: Сбербанк и TCS Group. Вероятно, банки положительно отреагировали на решения ЦБ об изменениях норм резервирования. Также ЦБ увеличил прогноз прибыли по сектору, допустив, что она в текущем году превысит 2 триллиона рублей", — отмечает Сергей Кауфман из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – расписки "Русагро" (3,95%), акции ГК "ПИК" (3,31%), НМТП (2,57%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,83%, обыкновенные акции – на 1,88%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,67%), а также акции акции "Магнита" (1,37%), префы "Транснефти" (1,2%) и акции "Новатэка" (0,94%).

Акции компании "Лента", одного из крупнейших российских ритейлеров, снизились на 2,18% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие.

"Лента" в первом полугодии 2021 года сократила чистую прибыль по МСФО на 42,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,105 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 16).

В лидерах снижения – акции "Детского мира" (-1,25%), префы "Россетей" (-1,59%), акции "Эн+ Групп" (-1,58%), префы "Башнефти" (-1,46%), акции "Детского мира" (-1,39%), акции "Лукойла" (-1,34%) и акции "Аэрофлота" (-1,29%).

ПРОГНОЗЫ

"На наш взгляд, во вторник круг тем, обсуждаемых участниками торгов, останется прежним – ключевые статданные, сигналы регуляторов, цены на сырье, геополитика, вирусные сводки, отчетности компаний", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В США финансовые отчеты за второй квартал 2021 во вторник представят Alphabet, Microsoft, Apple. "Отметим также в этот день американскую статистику – показатели за июнь по базовым заказам на товары длительного пользования и июльский индекс доверия потребителей CB. Сильные движения в индексах до заседания ФРС в эту среду маловероятны, многие инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию", — добавляет аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3690-3790 пунктов.

Ближайшей сильной поддержкой в случае усиления коррекции для индекса Мосбиржи выступает уровень 3600 пунктов, указывает Кауфман.