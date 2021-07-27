МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:30 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 0,3% 0,8%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 2,3% 2,1%
15:35 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май) 14,9% 16,3%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (июль) 127,3 123,9
23:30 USD США — США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,806 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Интер РАО — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021    
  RUB РУСАЛ — операционные результаты за 2кв/1П2021    
  RUB Polymetal International plc — производственные результаты за 2кв2021    