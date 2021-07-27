2021-07-27T09:39:00+03:00
2021-07-27T09:40:01+03:00
2021-07-27T09:39:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210727/834304493.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июля
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Ожидаемые во вторник, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 10:30
JPY
Япония — Выступление главы Банка... ПРАЙМ, 27.07.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:30
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|
|
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,8%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|2,3%
|2,1%
|15:35
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|
|
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май)
|14,9%
|16,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (июль)
|127,3
|123,9
|23:30
|USD
|США — США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,806 млн барр
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021
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|RUB
|РУСАЛ — операционные результаты за 2кв/1П2021
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|RUB
|Polymetal International plc — производственные результаты за 2кв2021
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