МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Экзамен для неопытных инвесторов усложнили. Теперь из теста убраны варианты ответа, также начинающих инвесторов оставили без права на ошибку, пишет "Коммерсант".

В новом варианте теста будут проверять на знание иностранных облигаций, зарубежных акций и биржевых фондов (ETF), а также российских акций, не допущенных к организованным торгам. По каждому финансовому инструменту нужно будет ответить на семь вопросов, каждый из которых оценивается от 1 до 3 баллов. Тест считается пройденным, если неопытный инвестор ответил правильно на все вопросы.

По данным газеты, изменения направили регулятору на одобрение. Банк России рассмотрит через месяц обновленный документ.

Тест нужен для того, чтобы получить право покупать более сложные и рискованные инструменты. С 1 октября 2021 года без теста можно будет инвестировать только в самые простые и наименее рискованные активы.

Закон о запрете продавать неквалифицированным инвесторам сложные финансовые продукты без прохождения теста вступил в силу 11 июня.