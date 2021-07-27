МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,16% — до 7,41 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,19%, до 210 долларов. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,49% — до 85,9 доллара, "Газпрома" — на 1,26%, до 7,5 доллара. Расписки "Газпром нефти" подорожали на 0,88%, до 28,6 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 1,41% — до 34,43 доллара, НЛМК — на 2,87%, до 34,46 доллара, "Северстали" — на 1,6%, до 24,1 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 2,08%, до 1,22 доллара, Сбербанка — опустилась на 0,46%, до 16,32 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 4,05% — до 86,34 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,74% — до 8,03 доллара, "Ленты" — подорожали на 0,16%, до 3,17 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 0,04% — до 14,04 доллара.