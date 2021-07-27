МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника снижением вслед за рынками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,42% — до 6996,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 6531,92 пункта, немецкий DAX опустился на 0,64%, до 15519,13 пункта.

Индексы Китая во вторник упали на 2,5-4%, гонконгский индекс упал до минимума с ноября 2020 года. Снижение связано с новостями о том, что Китай запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам, ограничивает иностранные инвестиции в образовательные платформы. Кроме того, власти, по данным местных СМИ, запустили кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии.

"На европейских рынках наблюдается слабость и это, кажется, является побочным продуктом более широких опасений относительно того, что (деятельность — ред.)… Пекина может иметь более серьезные последствия для мировой экономики", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).