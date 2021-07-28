2021-07-28T07:34:51+03:00
2021-07-28T07:34:51+03:00
2021-07-28T07:34:51+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210728/834311799.html
Рубль в начале дня слегка прибавляет на дорожающей нефти
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Рубль утром в среду немного повышается на фоне прибавляющей в цене нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижался на 7 копеек – до... ПРАЙМ, 28.07.2021
доллар, евро, рубль, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в среду немного повышается на фоне прибавляющей в цене нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижался на 7 копеек – до 73,66 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 87,09 рубля.
Стоимость нефти марки Brent утром дорожает на 0,5% — до 73,9 доллара за баррель.
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