МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в среду немного повышается на фоне прибавляющей в цене нефти, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы США отступили от рекордных максимумов

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижался на 7 копеек – до 73,66 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 87,09 рубля.

Стоимость нефти марки Brent утром дорожает на 0,5% — до 73,9 доллара за баррель.

Читайте также:

Фьючерсы на нефть закрылись снижением