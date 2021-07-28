МОСКВА, 28 июл — Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник закрылись с понижением. Трейдеры обеспокоены тем, что распространение дельта-штамма коронавируса может ударить по спросу на энергоносители. Биржи США упали, NASDAQ потерял сразу 180 пунктов

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились постепенно увеличивать добычу, и на этом фоне "внимание рынка вернулось к спросу", отмечает Колин Чижински, старший рыночный стратег-аналитик SIA Wealth Management.

Наблюдается "неопределенность вокруг спроса на нефть из-за распространения дельта-штамма коронавируса и вмешательства властей Китая в экономику страны", сказал он в разговоре с MarketWatch.

В настоящее время цены на нефть "консолидируются на достигнутых за этот год уровнях в диапазоне 65-77 долларов за баррель", говорит Чижински.

В среду выйдут еженедельные данные по коммерческим запасам нефти в США, однако "они могут не оказать значительного влияния на рынок", считает эксперт. По его словам, "некоторое воздействие на цены" может оказать заявление ФРС, которое будет опубликовано в среду по итогам двухдневного заседания. Поддержку ценам может оказать сезон ураганов в Атлантическом океане, "если какой-либо из мощных штормов дойдет до Мексиканского залива".

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 26 центов, или на 0,4%, по 71,65 доллара за баррель. По итогам торгов понедельника котировки этого сорта нефти снизились на 0,2%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe снизились на 2 цента, или на 0,03%, до 74,48 доллара за баррель, закрывшись в минусе впервые за шесть сессий. Октябрьские фьючерсы на Brent (наиболее активно торгуемые контракты) подешевели на 18 центов, или на 0,2%, до 73,52 доллара за баррель. Акции российских компаний подешевели на негативном внешнем фоне

Фьючерсы на нефть вернули позиции, утраченные в ходе стремительного падения 19 июля, наблюдавшегося после решения ОПЕК+. Тогда альянс договорился об увеличении добычи на 400 000 баррелей в день ежемесячно, начиная с августа, до тех пор, пока производство нефти не будет полностью восстановлено. В настоящее время альянс сокращает добычу на 5,8 млн баррелей в день.

Между тем аналитики полагают, что падение нефтяных цен почти не было обусловлено решением ОПЕК+. Котировки оказались под давлением в основном ввиду опасений относительно распространения дельта-штамма, которое может привести к введению новых локдаунов, что, в свою очередь, будет угрожать восстановлению мировой экономики и повышению спроса на нефть.

Теперь надежды возложены на успех продвигающейся вакцинации, а также на вероятность того, что число новых случаев коронавируса может в скором времени преодолеть пик в некоторых странах, говорит товарный аналитик Commerzbank Карстен Фритш. В Великобритании и Индии число новых случаев коронавируса уже преодолело пик.

Между тем предложения на рынке нефти по-прежнему "немного недостаточно", несмотря на планы ОПЕК+ по повышению добычи. Наблюдатели не слишком верят в формирование избытка предложения до 2022 года, добавляет он.

Августовские фьючерсы на бензин во вторник подорожали почти на 0,1% до 2,31 доллара за галлон, а августовские фьючерсы на печное топливо подешевели на 0,3% до 2,14 доллара за галлон.

Августовские фьючерсы на природный газ снизились в цене на 3,2% до 3,97 доллара за млн БТЕ после достижения в понедельник максимума закрытия торгов с декабря 2018 года.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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