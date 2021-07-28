МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Количество брокерских счетов российских граждан за примерно 2,5 года – с начала 2019 года по май 2021 года включительно — выросло в 6 раз, до 14,2 миллиона счетов, счетов в доверительном управлении — в 4 раза, до 597 тысяч, указывается в подготовленном Банком России проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы.

"Граждане все чаще делали выбор в пользу инструментов рынка капитала, при этом отдавая предпочтение брокерскому обслуживанию по сравнению с доверительным управлением. С начала 2019 года до начала июня 2021 года многократно увеличилось число открытых брокерских счетов (почти в 6 раз, до 14,2 миллиона) и счетов в доверительном управлении (почти в 4 раза, до 597 тысяч). За тот же период значительно возросло количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов – более чем в 6 раз, до 3,8 миллиона", — отмечается в документе.

Выход розничных инвесторов на фондовый рынок при развитии дистанционных каналов обслуживания сопровождается и ростом вложений граждан в иностранные ценные бумаги, указывается в проекте. В 2020 году эта тенденция особенно усилилась. По данным регулятора, с начала 2020 года до начала июня 2021 года вложения в акции нерезидентов выросли в 8,4 раза (до 866 миллиардов рублей), а в облигации – в 1,6 раза (до 646 миллиардов рублей).

"Хотя вложения в ценные бумаги российских эмитентов по-прежнему занимают основную долю вложений в портфелях граждан (82% на начало июня 2021 года), динамичный рост инвестиций в иностранные ценные бумаги требует постоянного мониторинга в целях ограничения рисков как для финансовой стабильности, так и для благополучия граждан", — говорится в проекте.