Биржевые индексы Поднебесной и акции китайских компаний на американских биржах в последние дни испытали резкое снижение. Так, гонконгский индекс Hang Seng на этой неделе потерял уже более 6%, Shanghai Composite – больше 5%.

Байден рассказал о своих беседах с лидерами Китая и России об автократии

В дальнейшем распродажа перекинулась на эмитентов из других отраслей. К примеру, среди пострадавших есть как производители электромобилей: Li Auto (-8%), Nio (-4,5%), XPeng (-5%); развлечения и интернет: NetEase (-8%), Tencent Music (-7%), iQIYI (-7%), Weibo (-4%), Baidu (-3%); перевозки: Full Truck Alliance (-28%) и Didi Global (-21%).

Распродажа также коснулась компаний сфере онлайн-торговли даже несмотря на то, что вышедшие новости их непосредственно не касаются. Alibaba снизилась на 3,5%, Pinduoduo на 7%, Vipshop на 5%, JD.com на 5%. Рекордсменом по снижению был Baozun (-17%).

Предыстория

Первые раскаты будущей грозы прозвучали еще в начале месяца. 5 июля, спустя всего несколько дней после того, как Didi Global Inc. – китайский аналог Uber – провела первичное публичное размещение акций на сумму $4,4 миллиарда в Нью-Йорке, став вторым крупнейшим IPO среди китайских компаний после Alibabа, китайский регулятор киберпространства (CAC) фактически приказал удалить его из магазинов приложений на своем домашнем рынке, сославшись на риски для безопасности.

На следующий день власти КНР выступили с решительным предупреждением для крупнейших компаний страны, пообещав усилить надзор за безопасностью данных и размещением за рубежом всего через несколько дней после спорного решения Didi Global Inc. о публичном размещении в США.

Выросли покупки опционов "колл" на китайские технологические компании

Китайские интернет-регуляторы 20 июля наложили штрафы на технологические фирмы, включая Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd., за эксплуатацию детей. Kuaishou Technology, QQ (Tencent), Taobao (Alibaba), Weibo Corp и Little Red Book получили приказ удалить учетные записи-нарушителей и выплатить неуказанную сумму штрафов.

Китайцам разрешат платить за электричество цифровым юанем

А 23 июля грянул еще один гром – Bloomberg по сообщениям неназванных источников сообщил о том, что Китай рассматривает возможность потребовать от компаний, которые предлагают репетиторство по школьной программе, стать некоммерческими.

Через три дня новость подтвердилась и обросла деталями: компаниям, которые преподают школьные программы, запрещено получать прибыль, привлекать капитал или становиться публичными. Они больше не могут предлагать дополнительные занятия по школьной программе по выходным или во время каникул. Они также не могут проводить онлайн или академические уроки для детей в возрасте до шести лет — сегмента населения, которого все чаще подталкивают к тому, чтобы начать обучение раньше. Согласно уведомлению, опубликованному Государственным советом, компании, преподающие школьные предметы, больше не могут принимать зарубежные инвестиции, которые могут включать зарегистрированных на офшорах китайские фирмы. Государственный совет заявил, что улучшит качество государственных образовательных услуг онлайн и сделает их бесплатными.

Эффект закручивания гаек

Гипотетически репрессивные действия Пекина могут распространиться на другие сектора экономики – за последнее время мы получили много свидетельств насчет того, что китайские власти готовы далеко пойти ради установления контроля над компаниями.

К примеру, вышла новость, которая обрушила акции лидера по доставке еды в КНР – Meituan. Правительство разместило уведомления о том, что онлайн-платформы доставки еды должны уважать права сотрудников службы доставки и гарантировать, что эти работники зарабатывают как минимум местный минимальный доход в соответствии с руководящими принципами, выпущенными семью агентствами, включая государственную администрацию по регулированию рынка.

В перспективе такого рода действия могут привести к уменьшению иностранных инвестиций, что плохо для экономики в целом и для бизнесменов, так как они будут думать о том, что возможно, стоит вести бизнес где-то еще.

Инвестиции в китайский рынок в целом попадают под удар – индустрия финансов построена на доверии, а когда доверие исчезает – пропадают и деньги.

Инвесторы в китайские бумаги сейчас будут переоценивать риски, так как раньше у них могло быть мнение, что рынок КНР – это что-то наподобие США или Европы, где обычно резких действий со стороны властей не происходит. Сейчас оказалось, что это не так и доверие к китайским эмитентам снизилось, как и к властям.

Набегай – подешевело?

Возможно, многие инвесторы уже начали задумываться над тем вопросом, а не пора ли подбирать резко подешевевшие активы. Произошедшее падение капитализации и причины, вызвавшие ответную реакцию инвесторов, сбрасывающих токсичные бумаги, являются четкими маркерами негативного настроения рынка, что приводит к сужению рыночных мультипликаторов.

Да, с точки зрения влияния на финансовые результаты таких игроков как Alibaba, Pinduoduo, Vipshop, Weibo, Baidu, распродажи, вероятней всего, скажутся умеренно негативно, так как действия китайских властей в отношении данных компаний произошли раньше и не оказали существенного влияния на их денежные потоки.

При этом у Alibaba имеется инвестиция в образовательный стартап (Zuoyebang) – в которую корпорация вложила $1,6 млрд — поэтому влияние на целевую цену Alibaba несущественное (-1%). Но в то же время опасения инвесторов в том, что власти КНР могут снова их атаковать, будут оказывать негативное влияние на настроения игроков, тем самым снижая привлекательность китайских активов как объектов для инвестиций.

Неизвестно, как долго будет еще продолжаться поток негативных новостей, однако мы считаем, что это новый тренд и мы не думаем, что КНР изменит свою политику в ближайший год.

Полагаем, что в текущей ситуации инвестирование в китайские акции сопряжено со значительными регуляторными и политическими рисками. И хотя с точки зрения фундаментальной оценки на китайском рынке имеются эмитенты, которые недооценены, при этом как часто бывает, когда на рынке царит страх, фундаментальные показатели начинают значить гораздо меньше.