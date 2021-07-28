МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций уверенно растет в среду по основным индексам на улучшении внешнего фона, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.19 мск рос на 0,92%, до 3767,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,12%, до 1612,45 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 12 копеек, до 73,61 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 86,79 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,52% — до 73,9 доллара за баррель.

"Отечественный рынок провёл первую половину дня достаточно сильно. Улучшение ситуации на азиатских рынках, рост европейских индексов и относительное спокойствие в сырьевых контрактах обеспечили российских инвесторов уверенностью. Рост сектора нефти и газа обеспечил основной вклад в повышение индексов", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Новатэка" растут на 3,1% на фоне позитивных данных по МСФО за первое полугодие.

"Яндекс" (+1,47%) в среду представил сильные результаты за второй квартал 2021 года по US GAAP, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

С технической точки зрения акции "Яндекса" пытаются спасти восходящий тренд и в среду снимают краткосрочную перепроданность, указывает аналитик. При положении выше поддержки 5040 рублей не исключен подскок в район 5195 рублей, но ADX (технический показатель) предупреждает о преобладании основного нисходящего тренда, добавляет она.

В лидерах роста – акции ГК "ПИК" (4,04%), ВТБ (3,6%), ТГК-1 (2,98%), "Распадской" (2,59%), префы "Россетей" (2,27%), а также акции "Русала" (2,26%), ОГК-2 (2,21%) и акции ФСК "ЕЭС" (2,1%).

В лидерах снижения – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,72%), акции АФК "Система" (-1,37%), акции "Эн+ Групп" (-1,15%), префы "Центрального телеграфа" (-1,14%) и префы "Сургутнефтегаза" (-1,29%).

ПРОГНОЗЫ

В случае закрытия дня выше 3750 пунктов можно рассчитывать на продолжение движения индекса Мосбиржи в направлении 3800 пунктов, считает Кочетков из "Открытие Брокер". Вероятно, что сценарий текущей недели во многом повторит предыдущую пятидневку, когда в начале рынки были под давлением, но затем показали рост, добавляет он. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,61 рубля

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти и стремились к сопротивлениям 3805 и 1620 пунктов, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"До конца дня импульс к росту российский рынок может получить в случае ускорения восходящего движения цен на нефть. В целом покупатели пока сохраняют осторожность и проявляют активность лишь в отношении избранных эмитентов", — говорит она.