МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на укреплении курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,03%, или на 0,45 доллара — до 1799,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,13%, до 24,927 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) в среду вечером растет на 0,11%, до 92,4 пункта. При росте курса американской валюты золото становится менее привлекательным активом для инвесторов и его стоимость падает.

Инвесторы также ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут оглашены позднее в среду. Трейдеры также ожидают выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки относительно ситуации на рынке и дальнейшего курса политики регулятора.

"Мы не ожидаем каких-либо изменений в риторике (ФРС — ред.)…. Но мы действительно думаем, что Пауэлл, вероятно, подтолкнет рынок к обсуждению сокращения денежных вливаний в экономику", — полагает глава рыночной стратегии Mediolanum International Funds Брайан О'Рейли (Brian O'Reilly), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.