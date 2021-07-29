МОСКВА, 29 июл — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись небольшим снижением и продолжили дешеветь после заявления Федеральной резервной системы о том, что экономика США демонстрирует прогресс в достижении целей, позволяющих приступить к сворачиванию стимулирования. Фондовые индексы США частично перешли к росту

В среду завершилось двухдневное заседание ФРС. В итоговом заявлении, обнародованном примерно через полчаса после завершения торгов фьючерсами на золото на Comex, центральный банк отметил, что экономика и рынок труда продолжают укрепляться, а наблюдаемая в этом году повышенная инфляция отражает в основном временные факторы.

В ФРС также заявили, что экономика показала прогресс в достижении тех критериев по максимальной занятости и стабильности цен, которые позволят центральному банку перейти к замедлению покупок облигаций. При этом достигнутого прогресса недостаточно, чтобы начинать сворачивание стимулирования прямо сейчас, отметили в центробанке, пообещав "продолжать оценивать прогресс на следующих заседаниях".

“Быки на рынке золота надеялись, что распространение дельта-штамма коронавируса заставит ФРС смягчить тон своих заявлений, но этого не произошло", — отмечает редактор Gold Newsletter Брайен Лундин.

Вместо этого Комитет по операциям на открытом рынке, избегая каких-либо упоминаний о последствиях распространения дельта-штамма, просигнализировал о том, что продолжает двигаться к началу сворачивания стимулирования тогда, когда будет виден достаточный прогресс в достижении целей по занятости и инфляции, говорит он. Биржи Европы завершили торги ростом

“Учитывая огромный ажиотаж и надежды, возлагавшиеся на это заседание ФРС, вялая реакция рынка заметно контрастировала с ожиданиями — рассказывает Лундин. – Золото продолжало торговаться почти без изменений от уровней, достигнутых до заявления".

Августовские фьючерсы на золото на электронных торгах продавались по 1798,50 доллара за тройскую унцию после того, как закрылись с понижением на 0,01% против уровня закрытия вторника, по 1799,70 доллара. Декабрьские контракты на золото, которые также входят в число наиболее активно торгуемых, подорожали на 60 центов, или на 0,03%, закрывшись в среду по 1804,60 доллара.

Заглядывая вперед, Лундин ожидает, что рынок золота будет продолжать "следить за сигналами ФРС". В России могут вырасти цены на яблоки

“Устойчиво высокие показатели инфляции или признаки того, что распространение дельта-штамма коронавируса оказывает губительное влияние на экономику, будут интерпретироваться как позитивные факторы для золота", — говорит он, добавляя, что до тех пор драгоценный металл будет, вероятно, торговаться в рамках диапазона.

Сентябрьские фьючерсы на серебро подорожали на 23 цента, или 0,9%, до 24,88 доллара за унцию. Во вторник эти контракты подешевели на 2,6%.

Сентябрьские контракты на медь снизились в цене на 1,4% до 4,48 доллара за фунт. Октябрьские фьючерсы на платину подорожали на 0,8% до 1058,10 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий – на 0,6% до 2622,60 доллара за унцию.

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