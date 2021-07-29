МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,6% 2,6%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) 2,5% 2,9%
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (июль) -38 тыс -28 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (июль) 5,9% 5,8%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,81%  
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,4% 0,5%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 6,4% 8,5%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2021) 4,3% 5,4%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 419 тыс 380 тыс
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) 8% 0,3%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
1:01 RUB ВВП (месячный) (г/г) (июнь) 11,1% 8,5%
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.07) 597,4 млрд долл (на 16.07)  
  RUB Mail.ru Group — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Новатэк — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв2021    
  RUB Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Магнит — телеконференция менеджмента    
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента    
  RUB VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
  RUB Евраз — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты 1П2021 и финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021    
  RUB Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB KAZ Minerals — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB МТС — СД (дата ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2021) 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020 1,795 (1кв2021) — див-д 2021
  RUB РусГидро — СД (выборы председателя СД)    
  RUB ТГК-2 — СД (выборы председателя СД и членов правления)    
  RUB Транснефть — СД (план работы СД на 2021-2022)    