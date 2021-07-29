События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 июля
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,6%
|2,6%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|2,5%
|2,9%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (июль)
|-38 тыс
|-28 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (июль)
|5,9%
|5,8%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,81%
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,4%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|6,4%
|8,5%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|4,3%
|5,4%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|419 тыс
|380 тыс
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
|8%
|0,3%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|1:01
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г) (июнь)
|11,1%
|8,5%
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.07)
|597,4 млрд долл (на 16.07)
|RUB
|Mail.ru Group — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Новатэк — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв2021
|RUB
|Магнит — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Магнит — телеконференция менеджмента
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
|RUB
|VEON — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|Евраз — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты 1П2021 и финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021
|RUB
|Группа O’КЕЙ — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|KAZ Minerals — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|МТС — СД (дата ВОСА, рекоменд. по див-дам за 1П2021)
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020
|1,795 (1кв2021) — див-д 2021
|RUB
|РусГидро — СД (выборы председателя СД)
|RUB
|ТГК-2 — СД (выборы председателя СД и членов правления)
|RUB
|Транснефть — СД (план работы СД на 2021-2022)
https://1prime.ru/Financial_market/20210729/834325292.html