МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет в четверг по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,3% — до 3795 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1632 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,8% — до 74,4 доллара за баррель.