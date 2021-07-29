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https://1prime.ru/Financial_market/20210729/834326131.html
Российский рынок акций повышается на фоне дорожающей нефти
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Российский рынок акций прибавляет в четверг по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск... ПРАЙМ, 29.07.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет в четверг по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,3% — до 3795 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1632 пунктов.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,8% — до 74,4 доллара за баррель.