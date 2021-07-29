МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (июнь) 1,09 1,1
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -6,5% 5%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 8,3% 0,2%
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (2кв2021) 0,2%  
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (2кв2021) 0,4%  
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июнь) 0,4%  
8:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июнь) 10,4% 1,4%
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2021) -0,1% 0,8%
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (2кв2021) -3,4% 9,6%
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2021) -1,8% 2%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,2%  
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (2кв2021) -0,4% 2,2%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,9% 2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) -1,3%  
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) -0,3%  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июнь) 7,9% 7,9%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 3,4% 3,7%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) 0,5% 0,6%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (2кв2021) 0,9% 0,9%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июнь) 3,9  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июнь) 0,4%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июнь) 0,9% 0,7%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (май) -0,3% -0,3%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июнь) 3,2%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль) 66,1 64,6
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 78,4 84
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 80,8 80,8
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 380  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 484  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -3,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 448,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 196 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -2,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 34,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -35,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -55,7 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 7,8 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 45,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
14:00 мск (12:00 лнд) RUB ВТБ — телеконференция менеджмента    
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021    
  RUB Группа ЛСР — последний день торгов глобальными депозитарными расписками (ГДР) на Лондонской бирже /LSE/    