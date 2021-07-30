МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне внутренней статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть продолжают снижаться

По состоянию на 13.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,25% — до 34885 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 14878,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,62%, до 4384,25 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что биржи могут начать последний торговый день месяца снижением индексов. Трейдеры обратили внимание, что темпы роста американской экономики во втором квартале оказались не такими сильными как ожидалось — ВВП США вырос на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), а не на 8,5%, как ждали рынки. Рост экономики первого квартала был пересмотрен до 6,3% с окончательной оценки в 6,4% в пересчете на год, опубликованной в прошлом месяце.

Кроме того, трейдеров не порадовала финансовая отчетность американского онлайн-ритейлера Amazon. Несмотря на рост выручки во втором квартале до 113 миллиардов долларов, она оказалась ниже прогнозов аналитиков. Кроме того, по итогам третьего квартала 2021 года компания ожидает выручку еще меньше — на уровне 106-112 миллиардов долларов. Акции компании дешевеют на предторгах в США на 6,3%.

В то же время, несмотря на негативную динамику фьючерсов, аналитики в целом не теряют оптимизма по поводу перспектив рынка. "В настоящий момент много перекрестных течений, влияющих на рынки. Мы вступили в более волатильный период для рынков, но рынки будут продолжать двигаться вверх, потому что мы все еще видим экономический рост", — отметил менеджер по управлению активами в Invesco Себастьян Мэки (Sebastian Mackay), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Определенное влияние на настроение рынка может оказать статистика министерства торговли США по доходам и расходам населения в США в июне. Аналитики полагают, что по сравнению с маем в июне доходы снизились на 0,3%, а расходы выросли на 0,7%.