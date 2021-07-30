МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Стоимость алюминия в пятницу растет третий день подряд и обновляет максимум с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов. Биржевая цена на бензин по итогам торгов возросла

Так, по состоянию на 14.40 мск стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) росла на 1,13% — до 2624,75 доллара. Это является максимальным значением с 19 апреля 2018 года, в тот день котировки в ходе торгов достигали 2718 долларов на опасениях инвесторов из-за санкций США против "Русала".

Алюминий дорожает шестой месяц подряд, за это время рост стоимости промышленного металла составил 33%.

Поддержку стоимости алюминия оказывают ожидания вокруг перспектив спроса — мировая экономика восстанавливается после пандемии, и спрос на алюминий в автомобильной и строительной отраслях растет.

"Алюминий стоит на пороге сейсмического сдвига, поскольку затяжной переизбыток предложения начинает исчезать, создавая почву для дефицита и роста цен, который может длиться годами", — пишет агентство Блумберг.