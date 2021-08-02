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2021-08-02T07:19:14+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210802/834353043.html
Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов
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Рубль символически снижается к доллару и евро в первый торговый день августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника растет... ПРАЙМ, 02.08.2021
евро, доллар, рубль, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль символически снижается к доллару и евро в первый торговый день августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника растет на 3 копейки — до 73,19 рубля, курс евро поднимается также на 3 копейки, до 86,9 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,17% — до 74,53 доллара за баррель.
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