МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль символически снижается к доллару и евро в первый торговый день августа, следует из данных Московской биржи. В банках спрогнозировали курс доллара на август

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника растет на 3 копейки — до 73,19 рубля, курс евро поднимается также на 3 копейки, до 86,9 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,17% — до 74,53 доллара за баррель.

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