МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. На текущей неделе российский рубль продолжал укрепляться после просадки в конце июня, прибавив 0,7 рубля к доллару или почти 1% и 16 копеек к евро, что равно 0,14%. Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, однако первая неделя августа может пройти менее позитивно.

"Курс доллара на вечер пятницы составил 73,06 рубля, а евро — по 86,67 рубля. Постепенное укрепление рубля связано со снижением геополитической напряженности, несмотря на отдельные короткие вспышки. А также с укреплением цен на нефть после сильного падения на прошлой неделе. И еще с темпами вакцинации и восстановлением мировой экономики, несмотря на распространение и опасность новых штаммов", — прокомментировал собеседник издания.

Помимо этого, позитивным фактором для рисковых валют стало заявление ФРС США о сохранении программы выкупа активов.

Однако следующая неделя, действительно, может пройти менее позитивно, так как начнутся выплаты дивидендов, которые будут конвертировать в иностранную валюту.

Помимо этого эксперт прогнозирует скачок спроса на валюту среди населения из-за сезона отпусков. Эксперт рассказал, когда исчезнет современный вид экономики

"Предполагаемый коридор движения — 72,7-74,5 рубля за доллар и 86,3-89 рубля за евро.Факторы, которые будут и дальше оказывать влияние на рубль, остаются без изменений — это геополитические вопросы, цены на нефтяном рынке, восстановление мировой экономики и темпы вакцинации вкупе с распространением новых штаммов вируса", — отметил он.

Также вызывает опасения ситуация с участившимися вооруженными конфликтами в мире.

"Серьезное укрепление рубля в августе маловероятно, но на пике своей стоимости он вполне может преодолеть отметку в 72 за доллар. Однако технически картина сейчас не в пользу рубля. И в течение двух месяцев возможно его падение до 77-78 рублей за доллар", — прогнозирует Переславский.

Впрочем, коридор движения на август более оптимистичный — 72,5-77 рублей за доллар и 86-90 рублей за евро с возможными единичными отскоками выше и ниже этих диапазонов. доллар и примерно в район 90-92 рублей за евро, подытожил он.