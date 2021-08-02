МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом, восстанавливаясь после распродаж на предыдущей неделе, свидетельствуют данные торгов. WSJ: Капитализация китайских технологических гигантов в июле сократилась

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2% — до 3464,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,2%, до 2436,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,1% — до 26235,8 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,65% — до 3223,04 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,82% — до 27781,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,34%, до 7491,4 пункта.

В понедельник на биржах АТР наблюдался коррекционный подъем после волатильной последней недели июля. Тогда особенно сильно пострадали биржи Китая и Гонконга, которые потеряли 3-5%. Это произошло на фоне признаков ужесточения регулирования в ряде секторов Китая.

"Это естественный отскок, поскольку участники рынка покупали акции после обвала. Теперь инвесторы сосредотачиваются на корпоративных отчетностях, которые выйдут на текущей неделе", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi). В Японии на текущей неделе о своих финансовых результатах за минувший квартал отчитаются Toyota, Sony и Nintendo.

В ходе торгов инвесторы оценивали новые статданные из Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе в стране, по данным делового издания Caixin, в июле снизился до 50,3 пункта с 51,3 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения лишь до 51 пункта. Тем не менее показатель остается выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности. Кроме того, замедление роста деловой активности в КНР вызвало на рынке ожидания дополнительной экономической поддержки со стороны властей.

Определенное внимание трейдеры обратили на корпоративные новости. Так, британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings сообщила о росте прибыли по итогам первого полугодия 2021 года выросла более чем в 3,5 раза в годовом выражении — до 7,276 миллиарда долларов. Акции банка в Гонконге выросли на 1%.