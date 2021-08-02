МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос вместе с мировыми фоновыми площадками

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,88% — до 7,5 доллара, "Новатэка" — на 0,63%, до 224 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,4% — до 86,9 доллара, "Газпрома" — на 0,36%, до 7,81 доллара. Расписки "Газпром нефти" опустились в стоимости на 0,34%, до 28,95 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,38% — до 34,69 доллара, НЛМК — подорожали на 0,17%, до 35,14 доллара, "Северстали" — подешевели на 0,41%, до 24,5 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 2,91%, до 1,34 доллара, Сбербанка — на 0,96%, до 16,81 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,76% — до 85 долларов.

GDR АФК "Система" подорожали на 2% — до 8,17 доллара, "Ленты" — на 0,47%, до 3,2 доллара. Бумаги "Магнита" не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 14,62 доллара.