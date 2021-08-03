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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210803/834360379.html
Рубль переходит к снижению
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Рубль утром во вторник, после попыток укрепления в первые минуты торгов, переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.12 мск... ПРАЙМ, 03.08.2021
курсы валют, евро, доллар, рубль, рынки, валюта, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник, после попыток укрепления в первые минуты торгов, переходит к снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.12 мск повышался на 1 копейку – до 73,07 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 86,8 рубля. В первые минуты торгов доллар максимально опускался до 72,91 рубля, евро – до 86,66 рубля.
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