МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник, после попыток укрепления в первые минуты торгов, переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Основные фондовые индексы США закрылись с небольшим понижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.12 мск повышался на 1 копейку – до 73,07 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 86,8 рубля. В первые минуты торгов доллар максимально опускался до 72,91 рубля, евро – до 86,66 рубля.

Читайте также:

Цены на нефть упали более чем на 3,0%