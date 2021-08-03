МОСКВА, 3 авг — Dow Jones. Контракты на нефть в первый рабочий день августа снизились в цене после выхода разочаровывающих экономических данных Китая и США, а также из-за опасений по поводу распространения дельта-штамма коронавируса и роста добычи коалиции ОПЕК+. Американские биржи закрылись незначительным снижением основных индексов

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 3,8%, по 71,15 доллара США за баррель. Октябрьские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 3,5%, до 72,80 доллара за баррель.

Национальное бюро статистики Китая в субботу сообщило о падении официального индекса менеджеров по снабжению в июле до 50,4 против июньского уровня 50,9. Значения выше 50 указывают на увеличение активности.

"Замедление второй по размеру экономики мира может стать серьезным ударом для всего региона, тогда как многие страны по-прежнему не могут справиться с новой волной Covid, — заявил Крэйг Эрлан, старший рыночный аналитик Oanda. – Падение (нефтяных котировок) отчасти было обусловлено тем, что выход экономических данных Китая совпал по времени с фиксацией прибыли".

Цены на нефть продолжили падение после того, как Институт управления поставками (ISM) сообщил, что рассчитываемый им индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в июле упал до 6-месячного минимума 59,5 с 60,6 в июне, оказавшись несколько ниже прогнозов. Значение индикатора по-прежнему указывает на сильный рост производственной активности, однако отчет ISM показал, что производители по-прежнему испытывают трудности из-за перебоев с поставками и дефицита рабочей силы, и эти факторы вызывают задержки в производстве.

Инвесторы также продолжают отслеживают ситуацию с коронавирусом и оценивать возможность новых локдаунов.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, дневное число новых случаев заражения Covid-19 в пятницу превысило 100 000, что является максимумом с февраля. Большинство зараженных не были вакцинированы, что заставляет государственных экспертов в области здравоохранения вновь настаивать на более активной вакцинации этой группы населения.

Кроме того, очередная вспышка коронавируса в Китае распространилась на новые районы, вызывая опасения по поводу способности страны сдержать распространение дельта-штамма. Европейские биржи закрылись ростом на внутренней статистике

Тем временем участники рынка оценивают рост объемов добычи крупных нефтедобывающих стран.

В прошлом месяце страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу на 400 000 баррелей в день ежемесячно, начиная с августа, пока производство нефти не восстановится полностью. Согласно результатам исследования Reuters, опубликованным в субботу, в июле добыча ОПЕК выросла на 610 000 баррелей в день, до 26,72 млн баррелей в день.

Члены ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, по-прежнему сокращают добычу больше оговоренных уровней, отметили аналитики.

"В целом, добыча ОПЕК сокращается сильнее, чем планировалось, однако степень выполнения сделки немного снизилась (в июле ограничения добычи соблюдались на 115% от оговоренного уровня против 118% в июне), — отметили аналитики Commerzbank. – Учитывая, что на рынке наблюдается дефицит предложения, можно только надеяться, что ОПЕК в августе увеличит добычу сильнее, чем на 400 000 баррелей в день, как планировалось".

Сентябрьские фьючерсы на природный газ подскочили на 1,1%, до 3,958 доллара за млн БТЕ.

Сентябрьские фьючерсы на бензин упали на 2,9%, до 2,2671 доллара за галлон, тогда как сентябрьские контракты на печное топливо подешевели на 2,8%, до 2,134 доллара за галлон.

— Автор William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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