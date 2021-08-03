МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-июле 2021 года вырос более чем в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 32,87 тонны, по серебру – на 15,3%, до 23,63 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в январе-июле заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 144,1 миллиарда рублей против 23,525 миллиарда рублей в аналогичный период годом ранее. Только в июле было заключено сделок на сумму 27,9 миллиарда рублей, в том числе объем торгов 6,5 тонны золотом и 1,8 тонны серебром (на 100 миллионов рублей).

В 2020 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 56,105 миллиарда рублей против 39,3 миллиарда в 2019 году. В 2018 году этот показатель составлял 102 миллиарда рублей, в 2017 году — более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.