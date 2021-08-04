МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже увеличилось за июль на 446 тысяч человек — до 13,2 миллиона, из них в этом месяце сделки совершали около 1,9 миллиона человек, сообщила торговая площадка.

"Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за июль 2021 года увеличилось на 446 тысяч человек, достигнув 13,2 миллиона. Ими открыто 21,6 миллиона брокерских счетов. В июле 2021 года сделки на бирже совершали более 1,9 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Частные инвесторы вложили в июле в российские акции на Московской бирже 34 миллиарда рублей, в облигации – 43 миллиарда рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 8,3 миллиарда рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги (83,3%) приходилась на корпоративные облигации, 11,2% – на государственные облигации, 5,5% – на еврооблигации.

"Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июле составила 36,3%, облигациями – 15,2%, на срочном рынке – 42,6%, на спот-рынке валюты – 12,1%", — отмечается в сообщении.