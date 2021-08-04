МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды ростом на общем позитивном фоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,26% — до 7123,86 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 6746,23 пункта, немецкий DAX — на 0,88%, до 15692,13 пункта.

Аналитик трейдинговой группы Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что аппетит инвесторов к риску на данный момент растет, поскольку многих успокоил "сдержанный тон" Китая в отношении акций технологических компаний.

Это, как отметил Вэрэ, способствовало снижению неопределенности, которая царила на предыдущей неделе из-за новостей об ужесточении регулирования Китая в ряде сфер. На этом фоне выросли ключевые индексы Азии, что поддержало позитивную динамику на европейских рынках.

В то же время статистика по еврозоне в основном оказалась слабее прогнозов. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг стран этого валютного блока, по окончательной оценке, в июле вырос до 60,2 пункта с 59,5 пункта в июне. Аналитики ожидали сохранения предварительной оценки в 60,6 пункта.

Розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 1,5% по сравнению с маем, а в годовом выражении – на 5%. Аналитики прогнозировали рост на 1,7% и 4,5% соответственно.