МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов. ЕЦБ рассказал о росте активов банков Евросоюза

По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,48%, до 3449,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 2436,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,17%, до 26160 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,38% — до 3263,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,02%, до 7512,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,27%, до 27807 пунктов.

На азиатских фондовых биржах в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика, поскольку инвесторы оценивают ситуацию с распространением штамма COVID-19 "дельта". Резкий рост заболеваемости в Китае привел к дополнительным ограничениям, что ставит под угрозу восстановление экономики.

По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, опасения по поводу ограничительных мер со стороны властей Китая, вероятно, сохранятся в течение продолжительного времени.

Одним из главных событий для трейдеров на этой неделе остаются статданные по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в июле снизится до 5,7% с 5,9% в июне.