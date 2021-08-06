МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Цена бензина марки Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает снижаться второй день подряд, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в пятницу опустилась на 0,87%, до 56 879 рублей за тонну, отдаляясь от своего рекорда в 57 947 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 0,38%, до 58 849 рублей за тонну. Его рекордная цена 22 июля составила 60 029 рублей за тонну.

Цена дизельного топлива также продолжает снижаться — на 0,5%, до 51 318 рублей за тонну. Рекорд цены дизеля был зафиксирован 16 июня — 52 012 рублей.

Биржевые цены на топливо в России летом этого года несколько раз обновили исторические рекорды. Минэнерго РФ пообещало запретить экспорт бензина, если цены на бирже продолжат расти. Позднее министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске процедуры эмбарго в ускоренном порядке. Кроме того, для снижения цен обсуждаются соглашения с нефтяниками и повышение нормативов продаж топлива через биржу.

Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник, 9 августа, проведет совещание по ситуации на топливном рынке в России, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.