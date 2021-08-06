МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился в пятницу по основным индексам вслед за котировками сырьевых товаров, на корпоративных новостях и закрытии позиций игроками перед выходными, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74%, до 3805,36 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,24%, до 1632,87 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, РТС – на 0,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.18 мск рос на 37 копеек, до 73,44 рубля, курс евро снижается на 11 копеек, до 86,36 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,65% — до 70,83 доллара за баррель. Большинство фьючерсов на металлы снижаются до 3,81%.

Российский рынок акций под занавес недели торговался в красной зоне на фоне снижения сырьевых котировок, фактора пятницы и корпоративных новостей, отмечает говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Во второй половине дня котировки нефти и металлов попали под давление доллара, резко укрепившегося к основным валютам после выхода сильной статистики по рынку труда США. Еще одним фактором снижения нашего рынка стали сообщения о пожаре на крупном перерабатывающем заводе "Газпрома", акции которого имеют большой вес в индексе Мосбиржи", — поясняет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Газпрома", имеющие значительный вес в расчете индексов Мосбиржи и РТС, подешевели на 1,38% на новостях о пожаре на ямальском перерабатывающем заводе.

Также в лидерах снижения – акции Petropavlovsk (-3,25%), НЛМК (-2,33%), "Полюса" (-2,13%), Polymetal (-1,94%), ММК (-1,77%), а также акции "Эн+ Груп" (-1,77%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,71%), акции "Северстали" (-1,63%), префы "Транснефти" (-1,59%) и акции ТМК (-1,56%).

"Акции золотодобытчиков оставались под давлением ввиду падения котировок драгоценного металла в пятницу более чем на 2%, к минимуму с конца июня (район 1765 долларов за тройскую унцию). Негативное влияние на золото оказал сильный отчет по рынку труда США и последовавшее за этим укрепление доллара", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Бумаги Сбербанка в лидерах роста на фоне позитивной отчетности по РСБУ за июль: привилегированные акции поднялись на 0,74%, обыкновенные акции – на 1,32%.

Акции "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ, входит в ГК "ТАИФ") выросли на 4,13% на сообщении компании о том, что она договорилась с компанией China Machinery Engineering Corporation о строительстве производства полипропилена мощностью 400 тысяч тонн в год.

Также в лидерах роста – обыкновенные акции ТГК-2 (2,1%), "Газпром нефти" (1,36%) и префы "Ростелекома" (1,2%).

ПРОГНОЗЫ

В начале будущей недели Бахтин ожидает преимущественно боковой динамики на российском рынке с попытками роста в направлении 3850 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили падение, что было особенно заметно по долларовому индикатору в связи с динамикой рубля. Тем не менее оба индекса завершают неделю выше поддержек 3800 и 1620 пунктов, до преодоления которых можно говорить о неплохой вероятности развития роста к 3885 и 1665 пунктам…", — считает Кожухова из "Велес Капитала".

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3770-3870 пунктов, добавляет она.