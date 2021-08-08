МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance — владелец сервиса коротких видео TikTok — решила вернуться к планам по проведению первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с планами компании.

Источники утверждают: компания намерена провести листинг на Гонконгской бирже в четвертом квартале текущего 2021 года. другие сроки проведения IPO — начало следующего 2022 года.

"Мы ожидаем окончательных указаний от ByteDance в сентябре. Они прямо сейчас подают все документы китайским властям и проходят процесс проверки" цитирует издание собеседника.

ByteDance не стала комментировать газете эту информацию.