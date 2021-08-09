БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток 2" будет достроен, газ, который по нему пойдёт в 2022 году, может снизить цены на голубое топливо в Европе, заявил РИА Новости стратег по сырьевым товарам Bank of America Майкл Видмер. Байден назначил спецпосланника по "Северному потоку - 2"

Цены на газ на европейском форвардном рынке с начала июля бьют исторические рекорды. Так, если в начале прошлого месяца они превысили планку в 400 долларов за 1 тысячу кубометров, то в конце газ стал стоить уже более 500 долларов. В пятницу, 6 августа, стоимость сентябрьского фьючерса на голубке топливо по индексу TTF, самого ликвидного хаба Европы, достигла уже уровня 540 долларов за 1 тысячу кубометров на фоне аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, откуда поступает, в том числе, газ в трубопровод "Ямал-Европа".

Цены на газ в Европе бьют рекорды из-за роста спроса и одновременного снижения поставок сжиженного природного газа (СПГ), отмечали ранее в августе эксперты Bank of America. Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе находятся на пятилетних минимумах и используются менее чем на 60%, в то время как нормальным показателем для сезона является примерно 70%.

"Мы ожидаем, что Nord Stream 2 завершит строительство и должен будет пройти все соответствующие испытания и сертификации перед вводом в эксплуатацию позже в этом году", — сказал Видмер.

"Трубопровод "Северный поток 2" должен позволить дополнительному газу поступить на европейские рынки в 2022 году, что улучшит нынешнюю ситуацию с недостатком поставок…. В ближайшей перспективе дополнительные поставки по "Северному потоку 2", безусловно, улучшат ситуацию с хранилищами и могут обеспечить некоторое снижение цен", — отметил он.

Однако с учётом нынешних низких уровней газа в хранилищах Европы, цены на голубое топливо какое-то время останутся на приподнятом уровне, говорит он. Посол России назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Однако ранее США и Германия достигли ряда договорённостей, в том числе, по "Северному потоку 2". Видмер отметил, что ввиду этой сделке, задержек в строительстве газопровода из-за дополнительного санкционного давления США ждать не стоит.