МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс евро усиливает темпы снижения к доллару в понедельник вечером на фоне опасений по распространению коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Нефть серьезно дешевеет на рисках снижения спроса

По состоянию на 18.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,1745 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,176 доллара за евро, днем показатель находился на уровне 1,1759 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,28 иены с уровня прошлого закрытия в 110,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 92,94 пункта.

Трейдеров беспокоит рост заболеваемости коронавирусом, наблюдаемый в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе в Китае. Ухудшение эпидемиологической обстановки снижает спрос на рисковые активы, к которым в паре с долларом относится евро.

В то же время несколько сдерживают ослабление евро данные по Германии, согласно которым экспорт страны в июне вырос на 1,3% в месячном исчислении, а импорт — на 0,6%. При этом ожидался рост на 0,4% и 0,5% соответственно. По словам старшего экономиста Commerzbank Ральфа Сольвина (Ralph Solveen), которые приводит газета Wall Street Journal, положительная динамика в экономике Германии связана с ослаблением карантинных ограничений с мая текущего года.

Кроме того, на текущей неделе внимание инвесторов будет направлено на данные о потребительской инфляции в США за июль, которые будут опубликованы в среду. Аналитики прогнозируют замедление показателя в годовом выражении до 5,3% с июньских 5,4%, которые стали максимумом с августа 2008 года.