МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться в понедельник вечером почти на 2% на снижении спроса на активы-"убежища", в то время как инвесторы продолжили отыгрывать новости пятницы, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на позитиве в акциях финансового сектора

По состоянию на 18.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,82%, или на 32,05 доллара — до 1731,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,67% — до 23,438 доллара за унцию.

Стоимость золота в начале торгов опустилась ниже 1700 долларов впервые с 31 марта. В частности, на это повлияли торги на азиатских биржах, которые отыгрывали пятничные новости по США. Безработица в стране снизилась в июле до 5,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи, в то время как ожидался рост на 870 тысяч.

"Золото резко упало на азиатской сессии… поскольку импульс от сильного пятничного отчета о рабочих местах (в США — ред.) продолжился и проявился на неликвидной сессии, когда Япония… была закрыта на праздники", — сказал старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) газете Wall Street Journal.

Кроме того, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,12%, до 92,91 пункта. При более дорогом долларе золото становится менее выгодным активом и его стоимость снижается.