МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером в понедельник снижается против доллара и евро, отыгрывая ослабление аппетита к риску на глобальных торговых площадках, следует из данных торгов. Что будет с долларом, если у США закончатся деньги

Укрепление американской валюты на форексе, преобладание негативной динамики на фондовых площадках и, конечно же, ощутимое падение рынка нефти оказывают давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.34 мск повышался на 14 копеек, до 73,62 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 86,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в начале недели попала под давление и снижается вечером против доллара и евро на фоне ослабевшего аппетита к риску на мировых финансовых и сырьевых площадках.

В частности, индекс доллара (DXY) прибавляет 0,1%, до 92,9 пункта, евро при этом теряет 0,1%, до 1,1744 доллара. Рынок нефти пробил вниз ключевую отметку 70 долларов и уже падал до 67,61 доллара – минимума с 20 июля. Цена на марку Brent вечером падает на 2,8%, до 68,8 доллара.

Фондовые рынки также снижаются, отыгрывая опасения по поводу замедления темпов восстановления мировой экономики на фоне ужесточения ограничений из-за коронавируса в Китае. Все это ведет в ослаблению аппетита к рисковым активам, в том числе и к рублевым и уходу инвесторов в долларовые инструменты.

В итоге, доллар и евро почти не повышаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций вырос на позитиве в акциях финансового сектора

ПРОГНОЗЫ

В понедельник курс доллара сместился в направлении 73,6-73,7 рубля, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"С одной стороны, снижение цен на нефть ниже 68 долларов не могло быть не замеченным российской валютой, с другой — рубль держится достойно и не спешит "паниковать". На наш взгляд, это может быть связано с увеличением реальной доходности рубля в свете замедления инфляционного давления. Тем не менее, при ухудшении общерыночных настроений, например, в случае если данные по потребительской инфляции в США за июль превысят прогноз, а также при дальнейшем снижении цен на нефть, доллар может отойти к уровням 74-74,5 рубля. Прогноз на завтра – 73-74 рубля за доллар", — оценил он.

В августе поддержка рублю со стороны текущего счёта платежного баланса РФ будет постепенно снижаться, считают аналитики Совкомбанка.

"Продолжается сезон отпусков и сезон дивидендов, что также повышает спрос на валюту. Санкционные риски также остаются сдерживающим фактором для рубля", — полагают аналитики банка.