ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном снизились на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на позитиве в акциях финансового сектора

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,31% — до 35100,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4432,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,16%, до 14860,18 пункта,

Неожиданное снижение уровня безработицы в стране и более активный рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики вызвали новую волну беспокойства за курс политики Федрезерва. Увеличение темпов экономического роста может послужить сигналом регулятору для сворачивания стимулирующих мер и более скорого, чем ожидалось, повышения процентных ставок.